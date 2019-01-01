Миссии. Сезон 2. Серия 6
Wink
Сериалы
Миссии
2-й сезон
6-я серия
7.42019, Missions
Фантастика, Комедия18+
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Миссии (сериал, 2019) сезон 2 серия 6 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон

О сериале

Научно-фантастический сериал о первой европейской экспедиции на Марс, которая в последний момент превратилась в спасательную операцию. Ведущие специалисты Европы готовятся к историческому событию — полету на Красную планету. Среди них — Жанна Ренуар, которая следит за ментальным состоянием участников экспедиции на борту космического корабля. За несколько часов до прибытия спонсор полета Уильям Мейер связывается с экипажем, чтобы сообщить им необычную новость — несколько лет назад астронавты из США уже добрались до Марса, но без вести пропали на поверхности. Основная задача команды Ренуар — вовсе не исследовать далекую планету, а разыскать следы своих коллег. Следите за ходом экспедиции, которая окажется куда более странной, чем ожидалось, смотря сериал 2017 года «Миссии» на Wink онлайн.

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Страна
Франция
Жанр
Комедия, Фантастика
Время
22 мин / 00:22

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.6 IMDb