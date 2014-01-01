Мисэн: Неудавшаяся жизнь (сериал, 2014) сезон 1 серия 15 смотреть онлайн

Как выжить в крупной компании, если нет ни знаний языков, ни образования, а только лишь аттестат об окончании школы да навыки игры в го? Задачка непростая, но Чан Гы-рэ просто так не сдаётся. Ну и пусть, что он начал работать только в 26, пусть и не знает ничего, зато у него есть упорство и старательность.



