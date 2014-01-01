Мисэн: Неудавшаяся жизнь (сериал, 2014) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн бесплатно

8.82014, Misaeng
Комедия, Драма16+
О сериале
Как выжить в крупной компании, если нет ни знаний языков, ни образования, а только лишь аттестат об окончании школы да навыки игры в го? Задачка непростая, но Чан Гы-рэ просто так не сдаётся. Ну и пусть, что он начал работать только в 26, пусть и не знает ничего, зато у него есть упорство и старательность.
СтранаЮжная Корея
ЖанрКомедия, Драма, Мелодрама
КачествоFull HD
Время70 мин / 01:10
Рейтинг
8.2 КиноПоиск
8.5 IMDb