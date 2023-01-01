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Мисэн: Неудавшаяся жизнь
Актёры и съёмочная группа сериала «Мисэн: Неудавшаяся жизнь»

Актёры и съёмочная группа сериала «Мисэн: Неудавшаяся жизнь»

Режиссёры

Ким Вон-сок

Ким Вон-сок

Kim Won-seok
Режиссёр

Актёры

Им Щи-ван

Им Щи-ван

Im Shi-wan
АктёрJang Geu-rae
Ли Сон-мин

Ли Сон-мин

Lee Seong-min
АктёрOh Sang-shik
Кан Со-ра

Кан Со-ра

Kang So-ra
АктрисаAn Yeong-yi
Кан Ха-ныль

Кан Ха-ныль

Kang Ha-neul
АктёрJang Baek-gi
Пён Ё-хан

Пён Ё-хан

Byeon Yo-han
АктёрHan Seok-yool
Ким Дэ-мён

Ким Дэ-мён

Kim Dae-myeong
АктёрKim Dong-shik
Щин Ын-джон

Щин Ын-джон

Shin Eun-jeong
АктрисаSeon Ji-yeong
Пак Хэ-джун

Пак Хэ-джун

Park Hae-joon
АктёрCheon Gwan-woong
Рю Тхэ-хо

Рю Тхэ-хо

Ryoo Tae-ho
АктёрDepartment chief Go
Ким Хи-вон

Ким Хи-вон

Kim Hee-won
АктёрDepartment chief Park

Сценаристы

Чон Юн-джон

Чон Юн-джон

Jeong Yoon-jeong
Сценарист
Юн Тхэ-хо

Юн Тхэ-хо

Yoon Tae-ho
Сценарист

Продюсеры

Ли Джэ-мун

Ли Джэ-мун

Lee Jae-moon
Продюсер

Композиторы

Ким Джун-сок

Ким Джун-сок

Kim Joon-seok
Композитор
Пак Сон-иль

Пак Сон-иль

Park Seong-il
Композитор