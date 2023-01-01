WinkСериалыМисэн: Неудавшаяся жизньАктёры и съёмочная группа сериала «Мисэн: Неудавшаяся жизнь»
Актёры и съёмочная группа сериала «Мисэн: Неудавшаяся жизнь»
Режиссёры
Актёры
АктёрJang Geu-rae
Им Щи-ванIm Shi-wan
АктёрOh Sang-shik
Ли Сон-минLee Seong-min
АктрисаAn Yeong-yi
Кан Со-раKang So-ra
АктёрJang Baek-gi
Кан Ха-ныльKang Ha-neul
АктёрHan Seok-yool
Пён Ё-ханByeon Yo-han
АктёрKim Dong-shik
Ким Дэ-мёнKim Dae-myeong
АктрисаSeon Ji-yeong
Щин Ын-джонShin Eun-jeong
АктёрCheon Gwan-woong
Пак Хэ-джунPark Hae-joon
АктёрDepartment chief Go
Рю Тхэ-хоRyoo Tae-ho
АктёрDepartment chief Park