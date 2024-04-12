Мир комнатных растений (сериал, 2022) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн бесплатно
8.82022, Мир комнатных растений. Сезон 1. Серия 5
Документальный12+
Сезоны и серии
- 12+16 мин
Мир комнатных растений
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 12+17 мин
Мир комнатных растений
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 12+16 мин
Мир комнатных растений
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 12+16 мин
Мир комнатных растений
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 12+15 мин
Мир комнатных растений
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 12+16 мин
Мир комнатных растений
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 12+16 мин
Мир комнатных растений
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 12+16 мин
Мир комнатных растений
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
О сериале
Проект приоткрывает зрителям тайны загадочного мира популярных домашних растений. Каждый эпизод подробно рассматривает воздействие одного из основополагающих природных факторов на жизнь растений как в их естественной среде обитания, так и в неволе. Земля, вода, воздух, свет, насекомые, люди. Какое влияние эти аспекты оказывают на цветы и травы, оказавшиеся в различных условиях, зрителям расскажут главные герои проекта — молодые ботаники, активисты и любители природы. Вместе с командой проекта они проведут увлекательные эксперименты и захватывающие экспедиции, чтобы подробно изучить загадочную жизнь растений и пройти весь путь, который они проделали, чтобы оказаться у нас на подоконнике.
СтранаРоссия
ЖанрДокументальный
КачествоFull HD
Время14 мин / 00:14
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
- КБРежиссёр
Константин
Бушманов
- НЛРежиссёр
Никита
Лойк
- КРРежиссёр
Константин
Райх
- ЕНАктриса
Елена
Носова
- ОМАктриса
Ольга
Марченко
- НЗАктёр
Никита
Здравчев
- ВВАктёр
Владимир
Ваненков
- АЕСценарист
Алексей
Егоров
- КБСценарист
Константин
Бушманов
- АМПродюсер
Асмик
Мовсисян
- АРПродюсер
Анастасия
Рыцина
- СГПродюсер
Светлана
Гордеева
- АГХудожник
Алексей
Галкин
- ТМХудожница
Татьяна
Мальцева
- ОМХудожница
Ольга
Марченко
- МЖМонтажёр
Максим
Жура
- СКОператор
Сергей
Костромин
- Оператор
Никита
Лычев
- ЕЦОператор
Евгений
Царенок
- ВСОператор
Вероника
Соловьева