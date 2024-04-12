Мир комнатных растений (сериал, 2022) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

Проект приоткрывает зрителям тайны загадочного мира популярных домашних растений. Каждый эпизод подробно рассматривает воздействие одного из основополагающих природных факторов на жизнь растений как в их естественной среде обитания, так и в неволе. Земля, вода, воздух, свет, насекомые, люди. Какое влияние эти аспекты оказывают на цветы и травы, оказавшиеся в различных условиях, зрителям расскажут главные герои проекта — молодые ботаники, активисты и любители природы. Вместе с командой проекта они проведут увлекательные эксперименты и захватывающие экспедиции, чтобы подробно изучить загадочную жизнь растений и пройти весь путь, который они проделали, чтобы оказаться у нас на подоконнике.

