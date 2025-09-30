Министерство времени. Сезон 3. Серия 5
Wink
Сериалы
Министерство времени
3-й сезон
5-я серия
8.52015, El ministerio del tiempo
Фантастика, Комедия18+
Серия в подписке «КиноVIP + viju»

Министерство времени (сериал, 2015) сезон 3 серия 5 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон

О сериале

Министерство времени — секретное правительственное учреждение. Его цель — обнаружение и предотвращение вторжений из прошлого в наше время, либо наоборот — использование истории в своих интересах.

Переход в другие эпохи осуществляется через врата, охраняемые министерством. Хулиан Мартинес вместе с помощниками из прошлого, Амелией Фольч (из XIX века, первая женщина, попавшая в университет Барселоны) и Алонсо де Энтрерриос (солдат Фландрской армии из XVI века), путешествуют в различные исторические периоды и пытаются не допустить изменения прошлого, чтобы настоящее осталось прежним.

Страна
Испания
Жанр
Комедия, Фантастика, Приключения
Время
73 мин / 01:13

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
8.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Министерство времени»