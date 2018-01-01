Wink
Сериалы
Министерство времени
Актёры и съёмочная группа сериала «Министерство времени»

Актёры и съёмочная группа сериала «Министерство времени»

Режиссёры

Марк Вихиль

Marc Vigil
Режиссёр
Хорхе Дорадо

Jorge Dorado
Режиссёр
Кольдо Серра

Koldo Serra
Режиссёр
Мигель Алькантуд

Miguel Alcantud
Режиссёр
Чики Карабанте

Chiqui Carabante
Режиссёр
Карлес Торренс

Carles Torrens
Режиссёр
Пако Пласа

Paco Plaza
Режиссёр
Хавьер Руис Кальдера

Javier Ruiz Caldera
Режиссёр
Габе Ибаньес

Gabe Ibáñez
Режиссёр
Оскар Сантос

Oskar Santos
Режиссёр

Актёры

Каетана Гильен Куэрво

Cayetana Guillén Cuervo
АктрисаIrene Larra
Хуан Хеа

Juan Gea
АктёрErnesto Jiménez
Франсеска Пиньон

Francesca Piñón
АктрисаAngustias
Хайме Бланч

Jaime Blanch
АктёрSalvador Martí
Начо Фреснеда

Nacho Fresneda
АктёрAlonso de Entrerríos
Аура Гарридо

Aura Garrido
АктрисаAmelia Folch
Уго Сильва

Hugo Silva
АктёрPacino
Родольфо Санчо

Rodolfo Sancho
АктёрJulián Martínez
Хулиан Вильягран

Julián Villagrán
АктёрVelázquez
Сюзана Кордоба

Susana Córdoba
АктрисаElena Castillo
Макарена Гарсия

Macarena García
АктрисаLola Mendieta joven
Мар Ульдемолинс

Mar Ulldemolins
АктрисаMaite
Хосе Рамон Иглесиас

José Ramón Iglesias
АктёрGermán
Наталия Мильян

Natalia Millán
АктрисаLola Mendieta
Мар Саура

Mar Saura
АктрисаSusana Torres

Сценаристы

Хавьер Оливарес

Javier Olivares
Сценарист
Алонсо Лапорта

Alonso Laporta
Сценарист
Каролина Гонзалез

Carolina Gonzalez
Сценарист

Продюсеры

Майте Писонеро

Maite López Pisonero
Продюсер
Хавьер Оливарес

Javier Olivares
Продюсер
Гонсало Сагардиа

Gonzalo Sagardía
Продюсер

Художники

Хулио Торресилья

Julio Torrecilla
Художник
Буби Эскобар

Bubi Escobar
Художница
Мария Хосе Иглесиас

María José Iglesias
Художница
Паула Хараба

Paula Jaraba
Художница
Глория Васкес

Gloria Vázquez
Художница

Монтажёры

Хосу Мартинес Чаморро

Josu Martínez
Монтажёр
Марта Салас

Marta Salas
Монтажёр

Операторы

Исаак Вила

Isaac Vila
Оператор
Унакс Мендиа

Unax Mendia
Оператор
Мигель Амоедо

Migue Amoedo
Оператор
Раймон Лорда

Raimon Lorda
Оператор
Хавьер Агирре

Javier Aguirre
Оператор