Министерство времени (сериал, 2015) сезон 3 серия 10 смотреть онлайн
О сериале
Министерство времени — секретное правительственное учреждение. Его цель — обнаружение и предотвращение вторжений из прошлого в наше время, либо наоборот — использование истории в своих интересах.
Переход в другие эпохи осуществляется через врата, охраняемые министерством. Хулиан Мартинес вместе с помощниками из прошлого, Амелией Фольч (из XIX века, первая женщина, попавшая в университет Барселоны) и Алонсо де Энтрерриос (солдат Фландрской армии из XVI века), путешествуют в различные исторические периоды и пытаются не допустить изменения прошлого, чтобы настоящее осталось прежним.
СтранаИспания
ЖанрКомедия, Фантастика, Приключения
Время72 мин / 01:12
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
8.2 IMDb
