Милые обманщицы: Первородный грех (сериал, 2022) сезон 2 серия 2 смотреть онлайн

Девушки отправляются в летнюю школу и сталкиваются с новой преследовательницей, которая грозится раскрыть все их тайны.



Пытаясь справиться с жуткими событиями в Милвуде, Ноа, Фаран, Табби, Имоджен и Минни заметно отстали от школьной программы. Директор, войдя в положение, отправляет их в летнюю школу. Но главное, что маньяк наказан, и теперь девушки спокойно смогут лавировать между учебой, летней работой и романтическими свиданиями. Однако неожиданно в городе объявляется еще один сталкер по имени Красная Роза, и она готова превратить жизнь школьниц в ад. Чтобы выстоять, девчонкам нужно держаться вместе, — только так они смогут победить маньячку.



Откуда взялась новая сталкерша и чего она хочет от подруг, расскажут «Милые обманщицы: Летняя школа», 2 сезон сериала





