Милые обманщицы: Первородный грех. Сезон 2. Серия 1
Wink
Сериалы
Милые обманщицы: Первородный грех
Летняя школа
1-я серия
8.52022, Pretty Little Liars: Original Sin
Триллер, Драма18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Милые обманщицы: Первородный грех (сериал, 2022) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезонЛетняя школа

О сериале

Девушки отправляются в летнюю школу и сталкиваются с новой преследовательницей, которая грозится раскрыть все их тайны. Насладитесь второй частью ребута оригинального сериала, превратившегося в настоящий слэшер, — смотреть «Милые обманщицы: Первородный грех» 2 сезон с подзаголовком «Летняя школа» можно онлайн на Wink в подписке Amediateka.

Пытаясь справиться с жуткими событиями в Милвуде, Ноа, Фаран, Табби, Имоджен и Минни заметно отстали от школьной программы. Директор, войдя в положение, отправляет их в летнюю школу. Но главное, что маньяк наказан, и теперь девушки спокойно смогут лавировать между учебой, летней работой и романтическими свиданиями. Однако неожиданно в городе объявляется еще один сталкер по имени Красная Роза, и она готова превратить жизнь школьниц в ад. Чтобы выстоять, девчонкам нужно держаться вместе, — только так они смогут победить маньячку.

Откуда взялась новая сталкерша и чего она хочет от подруг, расскажут «Милые обманщицы: Летняя школа», 2 сезон сериала смотреть онлайн можно на нашем сервисе с подпиской Amediateka.

Сериал Милые обманщицы: Первородный грех 2 сезон 1 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Драма, Мелодрама, Триллер
Время
46 мин / 00:46

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Милые обманщицы: Первородный грех»