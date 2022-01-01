Милые обманщицы: Первородный грех (сериал, 2022) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+47 мин
Милые обманщицы: Первородный грех
Сезон 2 Серия 1
- 18+48 мин
Милые обманщицы: Первородный грех
Сезон 2 Серия 2
- 18+47 мин
Милые обманщицы: Первородный грех
Сезон 2 Серия 3
- 18+49 мин
Милые обманщицы: Первородный грех
Сезон 2 Серия 4
- 18+48 мин
Милые обманщицы: Первородный грех
Сезон 2 Серия 5
- 18+37 мин
Милые обманщицы: Первородный грех
Сезон 2 Серия 6
- 18+48 мин
Милые обманщицы: Первородный грех
Сезон 2 Серия 7
- 18+50 мин
Милые обманщицы: Первородный грех
Сезон 2 Серия 8
О сериале
Девушки отправляются в летнюю школу и сталкиваются с новой преследовательницей, которая грозится раскрыть все их тайны. Насладитесь второй частью ребута оригинального сериала, превратившегося в настоящий слэшер, — смотреть «Милые обманщицы: Первородный грех» 2 сезон с подзаголовком «Летняя школа» можно онлайн на Wink в подписке Amediateka.
Пытаясь справиться с жуткими событиями в Милвуде, Ноа, Фаран, Табби, Имоджен и Минни заметно отстали от школьной программы. Директор, войдя в положение, отправляет их в летнюю школу. Но главное, что маньяк наказан, и теперь девушки спокойно смогут лавировать между учебой, летней работой и романтическими свиданиями. Однако неожиданно в городе объявляется еще один сталкер по имени Красная Роза, и она готова превратить жизнь школьниц в ад. Чтобы выстоять, девчонкам нужно держаться вместе, — только так они смогут победить маньячку.
Откуда взялась новая сталкерша и чего она хочет от подруг, расскажут «Милые обманщицы: Летняя школа», 2 сезон сериала смотреть онлайн можно на нашем сервисе с подпиской Amediateka.
Рейтинг
- РБРежиссёр
Роксанна
Бенжамин
- МКРежиссёр
Мэгги
Кили
- Актриса
Бэйли
Мэдисон
- ЧКАктриса
Чандлер
Кинни
- ЗАктриса
Зариа
- МПАктриса
Малия
Пайлс
- МРАктриса
Майя
Рефикко
- МБАктриса
Мэллори
Бектел
- АААктёр
Алекс
Айоно
- ДГАктёр
Джордан
Гонсалес
- Актриса
Шэрон
Лил
- РАСценарист
Роберто
Агирре-Сакаса
- ЛКСценарист
Линдси
Кэлхун Бринг
- ЛКПродюсер
Линдси
Кэлхун Бринг
- РАПродюсер
Роберто
Агирре-Сакаса
- КБПродюсер
Кэролайн
Барон
- ЭЧМонтажёр
Элизабет
Чижевски
- ЭКМонтажёр
Эндрю
Каш
- ДРОператор
Джозеф
Р. Коллинз
- ДБКомпозитор
Джозеф
Бишара