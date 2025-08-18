Миллиардер купил меня (сериал, 2024) сезон 1 серия 49 смотреть онлайн

Элизабет перевоплощается в работницу интим-сферы, чтобы проучить женоненавистника, с которым её свела коварная сводная сестра. Но по роковой случайности она садится не за тот столик – прямо к самому влиятельному миллиардеру города. Каково же её потрясение, когда он предлагает купить ее... «эксклюзивное обслуживание»? Страсть, интриги и неожиданные повороты в этом горячем вертикальном сериале "Миллиардер купил меня"

