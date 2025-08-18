Миллиардер купил меня. Сезон 1. Серия 21
Wink
Сериалы
Миллиардер купил меня
1-й сезон
21-я серия

Миллиардер купил меня (сериал, 2024) сезон 1 серия 21 смотреть онлайн

5.72024, After I Sold My Special Service to a Billionaire
Мелодрама18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Элизабет перевоплощается в работницу интим-сферы, чтобы проучить женоненавистника, с которым её свела коварная сводная сестра. Но по роковой случайности она садится не за тот столик – прямо к самому влиятельному миллиардеру города. Каково же её потрясение, когда он предлагает купить ее... «эксклюзивное обслуживание»? Страсть, интриги и неожиданные повороты в этом горячем вертикальном сериале "Миллиардер купил меня"

Жанр
Мелодрама
Время
1 мин / 00:01

Рейтинг