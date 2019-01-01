Майянцы. Сезон 2. Серия 2
Wink
Сериалы
Майянцы
2-й сезон
2-я серия

Майянцы (сериал, 2019) сезон 2 серия 2 смотреть онлайн

8.42019, Mayans M.C.
Триллеры, Драмы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

События разворачиваются через два с половиной года после финального эпизода сериала «Сыны анархии». Главный герой — Эзекьель Рейес, кандидат в члены мотоклуба «майянцев» на границе Калифорнии и Мексики, который хочет отомстить наркокартелю.

Сериал Майянцы 2 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Майянцы»