Майянцы
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Майянцы

Майянцы (сериал, 2018) смотреть онлайн

8.42018, Mayans M.C. 4 сезона
Триллер, Драма18+

Этот сериал пока недоступен

О сериале

Брутальный спин-офф «Сынов Анархии» рассказывает историю «Майянцев», мотоклуба на мексиканской границе, и его свежей крови – одаренного парня Эзекиеля. Трагическое столкновение с наркокартелем пустило его жизнь под откос, в поисках возможности отомстить Эзекиель решает присоединиться к клубу.

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Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Триллер

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Майянцы»