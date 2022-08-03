Майянцы (сериал, 2019) сезон 2 смотреть онлайн
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Спин-офф «Сынов анархии» о банде мексиканских байкеров вне закона. На Wink 2 сезон криминальной драмы «Майянцы» можно смотреть онлайн в хорошем качестве прямо сейчас! Жестокие разборки группировок, напряжение между друзьями и родственниками, которое можно резать ножом, неожиданно всплывающие грязные тайны, противостояние лидеров — все это уже ждет вас!
Сериал продолжает рассказывать зрителям о жизни брутальных покорителей дорог. Молодой латиноамериканец Изи Рейес наконец выходит из тюрьмы. После всего пережитого у него осталось единственное желание — найти убийцу матери и отомстить за ее смерть. Воссоединение Изи с братом Эйнджелом приводит к новому витку событий в их жизни. Тем временем обстановка на границе между Мексикой и Калифорнией накаляется с каждым днем, заставляя байкеров идти на крайние меры в борьбе за власть в регионе. Выход клуба из оружейного бизнеса, к которому стремился погибший Джэкс Теллер, оттягивается на неопределенный срок.
Чтобы увидеть, с какими трудностями придется столкнуться главному герою и его друзьям-байкерам, заходите на Wink и начинайте смотреть сериал «Майянцы» 2 сезон в хорошем качестве.
Рейтинг
- ЭДРежиссёр
Элджин
Джеймс
- БДРежиссёр
Бретт
Дос Сантос
- РГРежиссёр
Рэйчел
Голдберг
- Режиссёр
Гай
Ферленд
- ДПАктёр
Дж.Д.
Пардо
- ККАктёр
Клэйтон
Карденас
- Актриса
Сара
Болгер
- МИАктёр
Майкл
Ирби
- КБАктриса
Карла
Баратта
- ЭДАктёр
Эдвард
Джеймс Олмос
- ФЛАктёр
Фрэнки
Лояль Дельгадо
- Актёр
Эмилио
Ривера
- ДПАктёр
Дэниэл
Пино
- ВВАктёр
Винсент
Варгас
- ЭДСценарист
Элджин
Джеймс
- КССценарист
Курт
Саттер
- ЭРСценарист
Эльба
Роман-Моралес
- ЭДПродюсер
Элджин
Джеймс
- КСПродюсер
Курт
Саттер
- КЯПродюсер
Крэйг
Яхата
- ШТПродюсер
Шон
Трэтта
- МСХудожник
Марк
Сэттерли
- НРХудожник
Ник
Рэлбовски
- ХММонтажёр
Хантер
М. Вия
- НТМонтажёр
Ник
Тоул
- ВДОператор
Ванесса
Джой Смит
- ЛВОператор
Лиза
Вигэнд
- АСОператор
Аттила
Салаи
- ДУКомпозитор
Дэвид
Уинго
- БТКомпозитор
Боб
Тьеле мл.