Спин-офф «Сынов анархии» о банде мексиканских байкеров вне закона. На Wink 2 сезон криминальной драмы «Майянцы» можно смотреть онлайн в хорошем качестве прямо сейчас! Жестокие разборки группировок, напряжение между друзьями и родственниками, которое можно резать ножом, неожиданно всплывающие грязные тайны, противостояние лидеров — все это уже ждет вас!



Сериал продолжает рассказывать зрителям о жизни брутальных покорителей дорог. Молодой латиноамериканец Изи Рейес наконец выходит из тюрьмы. После всего пережитого у него осталось единственное желание — найти убийцу матери и отомстить за ее смерть. Воссоединение Изи с братом Эйнджелом приводит к новому витку событий в их жизни. Тем временем обстановка на границе между Мексикой и Калифорнией накаляется с каждым днем, заставляя байкеров идти на крайние меры в борьбе за власть в регионе. Выход клуба из оружейного бизнеса, к которому стремился погибший Джэкс Теллер, оттягивается на неопределенный срок.



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