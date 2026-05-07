Майкл Джексон и его история. Сезон 1. Серия 2
Wink
Сериалы
Майкл Джексон и его история
1-й сезон
2-я серия
9.02026, The Michael Jackson Story
Документальный, Музыка18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Майкл Джексон и его история (сериал, 2026) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

От юного дарования до самого популярного человека на планете: путь знаменитого певца, полный трагедий и противоречий. Сериал «Майкл Джексон и его история» — документальный проект, исследующий подлинную личность мировой звезды.

Майкл Джексон впервые вышел на сцену в конце 60-х годов. Тогда его строгий отец сформировал группу Jackson 5, куда вошли Майкл и четверо его братьев. Однако таланту Майкла было тесно в коллективе, и со временем он начал выпускать сольные хиты. Популярноть не заставила себя ждать, а вместе с ней пришли скандалы, слухи и судебные разбирательства. Документальный сериал Софи Клэр Фуллер представляет зрителю биографию Майкла Джексона с помощью кадров хроники, интервью с семьей, близкими и коллегами артиста.

Чтобы увидеть удивительную трансформацию звезды и героя светских хроник, смотрите сериал «Майкл Джексон и его история» в подписке Amediateka на Wink.

Жанр
Документальный, Музыка
Качество
Full HD
Время
55 мин / 00:55

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
6.3 IMDb