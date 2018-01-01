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Сериалы
Майкл Джексон и его история
Актёры и съёмочная группа сериала «Майкл Джексон и его история»

Актёры и съёмочная группа сериала «Майкл Джексон и его история»

Режиссёры

Софи Клэр Фуллер

Софи Клэр Фуллер

Sophie Claire Fuller
Режиссёр

Актёры

Дайонн Уорвик

Дайонн Уорвик

Dionne Warwick
Актриса
Дитер Вайснер

Дитер Вайснер

Dieter Wiesner
Актёр
Брайан Оксман

Брайан Оксман

Brian Oxman
Актёр
Рон Зонен

Рон Зонен

Ron Zonen
Актёр
Ла Тоя Джексон

Ла Тоя Джексон

La Toya Jackson
Актриса

Продюсеры

Роб Колдстрим

Роб Колдстрим

Rob Coldstream
Продюсер
Марк Рафаэль

Марк Рафаэль

Mark Raphael
Продюсер

Композиторы

Сэм Томпсон

Сэм Томпсон

Sam Thompson
Композитор