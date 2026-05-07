Майкл Джексон и его история (сериал, 2026) смотреть онлайн

От юного дарования до самого популярного человека на планете: путь знаменитого певца, полный трагедий и противоречий. Сериал «Майкл Джексон и его история» — документальный проект, исследующий подлинную личность мировой звезды.



Майкл Джексон впервые вышел на сцену в конце 60-х годов. Тогда его строгий отец сформировал группу Jackson 5, куда вошли Майкл и четверо его братьев. Однако таланту Майкла было тесно в коллективе, и со временем он начал выпускать сольные хиты. Популярноть не заставила себя ждать, а вместе с ней пришли скандалы, слухи и судебные разбирательства. Документальный сериал Софи Клэр Фуллер представляет зрителю биографию Майкла Джексона с помощью кадров хроники, интервью с семьей, близкими и коллегами артиста.



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