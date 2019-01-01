Майк Робинсон на охоте. Сезон 2. Серия 5
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Майк Робинсон на охоте
2-й сезон
5-я серия

Майк Робинсон на охоте (сериал, 2019) сезон 2 серия 5 смотреть онлайн

8.62019, Farming the Wild
ТВ-шоу18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

Сюжет

Английский ресторатор и охотник Майк Робинсон делится множеством навыков и техник, которые он использует для охоты на дичь. Как шеф-повар, он также делится профессиональными методами и советами, которые помогут повысить качество приготовления блюд из дичи до поистине мишленовского уровня как дома, так и у костра.

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Информация

Страна
США
Жанры
ТВ-шоу

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