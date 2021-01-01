Майк Робинсон: Мастер-класс (сериал, 2021) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
8.62021, Wild Game Masterclass
16+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»
Сезоны и серии
- 16+21 мин
Майк Робинсон: Мастер-класс
Сезон 1 Серия 1
- 16+20 мин
Майк Робинсон: Мастер-класс
Сезон 1 Серия 2
- 16+21 мин
Майк Робинсон: Мастер-класс
Сезон 1 Серия 3
- 16+20 мин
Майк Робинсон: Мастер-класс
Сезон 1 Серия 4
- 16+21 мин
Майк Робинсон: Мастер-класс
Сезон 1 Серия 5
- 16+21 мин
Майк Робинсон: Мастер-класс
Сезон 1 Серия 6
- 16+21 мин
Майк Робинсон: Мастер-класс
Сезон 1 Серия 7
- 16+21 мин
Майк Робинсон: Мастер-класс
Сезон 1 Серия 8
- 16+21 мин
Майк Робинсон: Мастер-класс
Сезон 1 Серия 9
- 16+21 мин
Майк Робинсон: Мастер-класс
Сезон 1 Серия 10
О сериале
Английский ресторатор и охотник Майк Робинсон — один из самых выдающихся британских поваров, специализирующихся на дичи, и совладелец единственного в Великобритании паба с престижной звездой Мишлен. Мастер-класс по приготовлению дичи — это пошаговое руководство по приготовлению удивительных блюд в ресторанном стиле.
Сериал Майк Робинсон: Мастер-класс 1 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаСША
Время19 мин / 00:19
Рейтинг
8.0 КиноПоиск