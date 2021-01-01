Майк Робинсон: Мастер-класс. Серия 2
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Майк Робинсон: Мастер-класс
1-й сезон
2-я серия

Майк Робинсон: Мастер-класс (сериал, 2021) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

8.62021, Wild Game Masterclass
16+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Английский ресторатор и охотник Майк Робинсон — один из самых выдающихся британских поваров, специализирующихся на дичи, и совладелец единственного в Великобритании паба с престижной звездой Мишлен. Мастер-класс по приготовлению дичи — это пошаговое руководство по приготовлению удивительных блюд в ресторанном стиле.

Сериал Майк Робинсон: Мастер-класс 1 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США
Время
19 мин / 00:19

Рейтинг

8.0 КиноПоиск