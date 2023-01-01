Майк Робинсон: Мастер-класс (сериал, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Английский ресторатор и охотник Майк Робинсон — один из самых выдающихся британских поваров, специализирующихся на дичи, и совладелец единственного в Великобритании паба с престижной звездой Мишлен. Мастер-класс по приготовлению дичи — это пошаговое руководство по приготовлению удивительных блюд в ресторанном стиле от начала и до конца. Майк готовит в легкой последовательности на своей новой кухне в ресторане The Woodsman. С помощью коллег-поваров он также делится профессиональными методами и советами, чтобы помочь зрителям повысить качество приготовления дичи дома до поистине мишленовского уровня.



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