Майк Робинсон: Мастер-класс. Сезон 1
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Майк Робинсон: Мастер-класс
1-й сезон

Майк Робинсон: Мастер-класс (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн

8.72021, Wild Game Masterclass 10 серий
ТВ-шоу16+
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Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Английский ресторатор и охотник Майк Робинсон — один из самых выдающихся британских поваров, специализирующихся на дичи, и совладелец единственного в Великобритании паба с престижной звездой Мишлен. Мастер-класс по приготовлению дичи — это пошаговое руководство по приготовлению удивительных блюд в ресторанном стиле.

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Информация

Страна
США
Жанры
ТВ-шоу

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