Wink
Сериалы
Мастера секса
4-й сезон
3-я серия

Мастера секса (сериал, 2016) сезон 4 серия 3 смотреть онлайн

2016, Masters of Sex
Драма, Мелодрама18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Секс как наука! Они сделали сексуальную революцию в Америке шестидесятых! Сериал без комплексов о парочке ученых, исследовавших секс и оргазм – на добровольцах и себе самих. Как же хочется пожертвовать собой ради науки!

Сериал Мастера секса 4 сезон 3 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
54 мин / 00:54

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Мастера секса»