Лисичка со скалочкой
Лисичка со скалочкой

Машины сказки (мультсериал, 2011) сезон 1 серия 22 смотреть онлайн

8.92011, Лисичка со скалочкой
Мультсериалы0+
О сериале

Разносторонняя героиня открывает новую грань своего таланта. Маша – просто потрясающая рассказчица! В каждой серии она знакомит своих кукол с известными русскими сказками, добавляя в них собственные фантазии и незаурядные выводы, которые покорят как юных зрителей, так и их родителей.

Жанр
Мультсериалы
Качество
SD
Время
5 мин / 00:05

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
6.2 IMDb