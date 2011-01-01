Машины сказки (мультсериал, 2011) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн

Крошечка-Хаврошечка
Крошечка-Хаврошечка

8.92011, Крошечка-Хаврошечка
Разносторонняя героиня открывает новую грань своего таланта. Маша – просто потрясающая рассказчица! В каждой серии она знакомит своих кукол с известными русскими сказками, добавляя в них собственные фантазии и незаурядные выводы, которые покорят как юных зрителей, так и их родителей.

