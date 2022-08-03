Машины одежки (мультсериал, 2015) сезон 1 серия 23 смотреть онлайн бесплатно

Машины одежки. Серия 23
Главными героинями мультсериала являются три подружки Маша, Катя и Лиза. Девочки просто обожают развлекаться и гулять. Однако на каждый случай жизни им необходим соответствующий наряд. И юные зрительницы должны им в этом помочь. Ведь в шкафах девочек всегда беспорядок и без посторонней помощи им не справиться. Помогая им, юные зрительницы заодно усваивают для себя, как нужно поддерживать в порядке свой гардероб.

