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Машины одежки
1-й сезон

Машины одежки (мультсериал, 2015) сезон 1 смотреть онлайн

8.52015, Машины одежки. Сезон 1 26 серий
Мультсериалы0+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Главными героинями мультсериала являются три подружки Маша, Катя и Лиза. Девочки просто обожают развлекаться и гулять. Однако на каждый случай жизни им необходим соответствующий наряд. И юные зрительницы должны им в этом помочь. Ведь в шкафах девочек всегда беспорядок и без посторонней помощи им не справиться. Помогая им, юные зрительницы заодно усваивают для себя, как нужно поддерживать в порядке свой гардероб.

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