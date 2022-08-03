WinkДетямМашины одежки1-й сезон22-я серия
Машины одежки (мультсериал, 2015) сезон 1 серия 22 смотреть онлайн бесплатно
8.62015, Машины одежки. Серия 22
Мультсериалы0+
Сезоны и серии
О сериале
Главными героинями мультсериала являются три подружки Маша, Катя и Лиза. Девочки просто обожают развлекаться и гулять. Однако на каждый случай жизни им необходим соответствующий наряд. И юные зрительницы должны им в этом помочь. Ведь в шкафах девочек всегда беспорядок и без посторонней помощи им не справиться. Помогая им, юные зрительницы заодно усваивают для себя, как нужно поддерживать в порядке свой гардероб.
СтранаРоссия
ЖанрМультсериалы
КачествоFull HD
Время3 мин / 00:03
Рейтинг
8.1 КиноПоиск