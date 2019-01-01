Приметы
Wink
Детям
Маша и медведь. Песни
1-й сезон
Приметы

Маша и медведь. Песни (мультсериал, 2019) сезон 1 серия 100 смотреть онлайн

8.52019, Приметы
Мультсериалы0+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

30 коротких музыкальных серий мультфильма «Маша и медведь. Песни» покажут, как герои путешествуют по всему миру и изучают культуру и особенности разных стран. В каждом эпизоде Маша споет простую веселую песенку на мотив традиционных мелодий.

Вы готовы отправиться в увлекательное и познавательное путешествие? Включайте мультик «Маша и медведь. Песни» на Wink и подпевайте любимым героям!

Сериал Приметы 1 сезон 100 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг