Любит или нет
Wink
Детям
Маша и медведь. Песни
1-й сезон
Любит или нет

Маша и медведь. Песни (мультсериал, 2019) сезон 1 серия 103 смотреть онлайн

8.72019, Любит или нет
Мультсериалы0+
Серия в подписке «Wink Дети»

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

30 коротких музыкальных серий мультфильма «Маша и медведь. Песни» покажут, как герои путешествуют по всему миру и изучают культуру и особенности разных стран. В каждом эпизоде Маша споет простую веселую песенку на мотив традиционных мелодий.

Вы готовы отправиться в увлекательное и познавательное путешествие? Включайте мультик «Маша и медведь. Песни» на Wink и подпевайте любимым героям!

Страна
Россия
Жанр
Мультсериалы
Время
0 мин / 00:00

Рейтинг