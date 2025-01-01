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2025, Manny Flores vs. Jorge Chavez
Спортивный18+
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Мануэль Флорес vs. Хорхе Чавес (сериал, 2025) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн
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О сериале
Битва двух перспективных талантов промоушена легендарного Оскара Де Ла Хойи. Мануэль Флорес по прозвищу «Гуччи» оформил пять нокаутов подряд за последние два года, а Хорхе Чавес, до сих пор не знающий поражений, впервые в карьере проведет десятираундовый бой. Важный вечер для второго легчайшего дивизиона – возможно, здесь родится будущая суперзвезда.
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