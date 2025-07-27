WinkСериалыМануэль Флорес vs. Хорхе Чавес1-й сезонГрант Флорес vs. Тодд Мануэль
2025, Manny Flores vs. Jorge Chavez
Спортивный18+
Мануэль Флорес vs. Хорхе Чавес (сериал, 2025) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+51 мин
Мануэль Флорес vs. Хорхе Чавес
Сезон 1 Серия 1
- 18+49 мин
Мануэль Флорес vs. Хорхе Чавес
Сезон 1 Серия 2
- 18+13 мин
Мануэль Флорес vs. Хорхе Чавес
Сезон 1 Серия 3
- 18+20 мин
Мануэль Флорес vs. Хорхе Чавес
Сезон 1 Серия 4
- 18+21 мин
Мануэль Флорес vs. Хорхе Чавес
Сезон 1 Серия 5
- 18+40 мин
Мануэль Флорес vs. Хорхе Чавес
Сезон 1 Серия 6
О сериале
Битва двух перспективных талантов промоушена легендарного Оскара Де Ла Хойи. Мануэль Флорес по прозвищу «Гуччи» оформил пять нокаутов подряд за последние два года, а Хорхе Чавес, до сих пор не знающий поражений, впервые в карьере проведет десятираундовый бой. Важный вечер для второго легчайшего дивизиона – возможно, здесь родится будущая суперзвезда.