Малыши и Летающие звери (мультсериал, 2015) сезон 3 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Чем на самом деле отличается круг от квадрата? Почему на войне не здороваются, а зимой гуляют по-пингвиньи? Где прячется Новый Год? Как переупрямить колготки и починить нос, который вдруг перестал работать? Ответы на эти и другие не менее важные вопросы можно найти в новом мультсериале.



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