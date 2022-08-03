Лжец. Сезон 1. Серия 1
Wink
Сериалы
Лжец
1-й сезон
1-я серия

Лжец (сериал, 2017) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

7.92017, Liar
Триллер, Криминал18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Отточенный триллер в лучших британских традициях. Лора и Эндрю — два состоявшихся профессионала. Она работает учительницей, он добился больших успехов в хирургии. Между ними промелькнет искра, однако их первое свидание будет окутано роковой ложью, которая запустит цепь неприятных и даже опасных событий…

Страна
Великобритания
Жанр
Криминал, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
46 мин / 00:46

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
7.1 IMDb