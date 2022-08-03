Лжец
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Лжец

Лжец (сериал, 2020) смотреть онлайн

7.92020, Liar 2 сезона
Триллер, Драма18+

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О сериале

Отточенный триллер в лучших британских традициях. Лора и Эндрю — два состоявшихся профессионала. Она работает учительницей, он добился больших успехов в хирургии. Между ними промелькнет искра, однако их первое свидание будет окутано роковой ложью, которая запустит цепь неприятных и даже опасных событий…

Страна
Великобритания
Жанр
Криминал, Драма, Триллер

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
7.1 IMDb