Лжец (сериал, 2017) сезон 1 смотреть онлайн

Отточенный триллер в лучших британских традициях. Лора и Эндрю — два состоявшихся профессионала. Она работает учительницей, он добился больших успехов в хирургии. Между ними промелькнет искра, однако их первое свидание будет окутано роковой ложью, которая запустит цепь неприятных и даже опасных событий…

