Лютиэн. Сезон 1. Серия 51
Wink
Детям
Лютиэн
1-й сезон
51-я серия

Лютиэн (мультсериал, 2019) сезон 1 серия 51 смотреть онлайн бесплатно

6.82019, Luchien
Мультсериалы6+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Лютиен – пес с уникальной способностью раздувать из мухи слона. Он проводит много времени с двоюродным братом Арчи и попугаем Габеном, пытаясь наслаждаться жизнью. Друзья не упускают возможности подшутить над Лютиэном, но он не может сердиться на них долго.

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Информация

Страна
Бельгия
Качество
Full HD
Жанры
Мультсериалы

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