Лютиэн (мультсериал, 2019) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

Лютиэн. Сезон 1. Серия 3
Лютиэн
1-й сезон
3-я серия

Лютиэн (мультсериал, 2019) сезон 1 серия 3

6.82019, Luchien
Мультсериалы6+

Лютиен – пес с уникальной способностью раздувать из мухи слона. Он проводит много времени с двоюродным братом Арчи и попугаем Габеном, пытаясь наслаждаться жизнью. Друзья не упускают возможности подшутить над Лютиэном, но он не может сердиться на них долго.

Страна
Бельгия
Жанр
Мультсериалы
Качество
Full HD
Время
1 мин / 00:01

