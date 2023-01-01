Лютиэн
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Лютиэн

Лютиэн (мультсериал, 2019) смотреть онлайн бесплатно

6.82019, Luchien 1 сезон
Мультсериалы6+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Лютиен – пес с уникальной способностью раздувать из мухи слона. Он проводит много времени с двоюродным братом Арчи и попугаем Габеном, пытаясь наслаждаться жизнью. Друзья не упускают возможности подшутить над Лютиэном, но он не может сердиться на них долго.

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