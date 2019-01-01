Люди с недостатками. Сезон 1. Серия 5
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Люди с недостатками
1-й сезон
5-я серия

Люди с недостатками (сериал, 2019) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн бесплатно

9.02019, Love with Flaws
Мелодрамы, Комедии18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

История о девушке, которая ненавидит симпатичных парней, и молодом человеке, одержимом собственной внешностью.

Сериал Люди с недостатками 1 сезон 5 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Южная Корея
Жанр
Комедии, Мелодрамы
Время
62 мин / 01:02

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.2 IMDb