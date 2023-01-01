Люди с недостатками (сериал, 2019) смотреть онлайн бесплатно
9.02019, Love with Flaws 1 сезон
Мелодрамы, Комедии18+
Сезоны и серии
- 18+62 мин
Люди с недостатками
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+63 мин
Люди с недостатками
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+63 мин
Люди с недостатками
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+63 мин
Люди с недостатками
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+63 мин
Люди с недостатками
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+64 мин
Люди с недостатками
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+64 мин
Люди с недостатками
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+63 мин
Люди с недостатками
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 18+63 мин
Люди с недостатками
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 18+63 мин
Люди с недостатками
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 18+63 мин
Люди с недостатками
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 18+63 мин
Люди с недостатками
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 18+63 мин
Люди с недостатками
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 18+63 мин
Люди с недостатками
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 18+62 мин
Люди с недостатками
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 18+63 мин
Люди с недостатками
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
Сюжет
Главная героиня романтической комедии «Люди с недостатками» Чжу Со-ен работает учителем физкультуры в средней школе. В прошлом девушке нравились мальчики-красавчики, но со временем она стала их недолюбливать, теперь ей н�равятся обычные мужчины, а красавчиков она на дух не переносит. И вот в школу, где работает Со-ен, переводится именно такой симпатяга, одержимый своей внешностью, по имени Ли Кан-у.
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Информация
СтранаЮжная Корея
ЖанрыКомедии, Мелодрамы
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
7.2 IMDb