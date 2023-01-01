Люди с недостатками (сериал, 2019) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Главная героиня романтической комедии «Люди с недостатками» Чжу Со-ен работает учителем физкультуры в средней школе. В прошлом девушке нравились мальчики-красавчики, но со временем она стала их недолюбливать, теперь ей н�равятся обычные мужчины, а красавчиков она на дух не переносит. И вот в школу, где работает Со-ен, переводится именно такой симпатяга, одержимый своей внешностью, по имени Ли Кан-у.



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