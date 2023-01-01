Люди с недостатками
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Люди с недостатками

Люди с недостатками (сериал, 2019) смотреть онлайн бесплатно

9.02019, Love with Flaws 1 сезон
Мелодрамы, Комедии18+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Главная героиня романтической комедии «Люди с недостатками» Чжу Со-ен работает учителем физкультуры в средней школе. В прошлом девушке нравились мальчики-красавчики, но со временем она стала их недолюбливать, теперь ей нравятся обычные мужчины, а красавчиков она на дух не переносит. И вот в школу, где работает Со-ен, переводится именно такой симпатяга, одержимый своей внешностью, по имени Ли Кан-у.

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Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.2 IMDb