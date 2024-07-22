Любовь зла. Реалити-шоу. Сезон 1. Серия 18
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Любовь зла. Реалити-шоу
1-й сезон
18-я серия

Любовь зла. Реалити-шоу (сериал, 2015) сезон 1 серия 18 смотреть онлайн бесплатно

2015, Любовь зла. Реалити-шоу. Сезон 1. Серия 18
ТВ-шоу18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Нестандартным людям иногда очень сложно найти свою вторую половинку. Правда ли, что параллельные вселенные не пересекаются? Или все-таки наоборот: противоположности притягиваются?
В каждой серии героиня знакомится с тремя претендентами на ее руку и сердце. В ходе спонтанных свиданий один претендент отсеивается, а двое продолжают ожесточенную борьбу за прекрасную даму. Но также и прекрасная половина человечества может побороться за своего принца – правила для всех одинаковые. Фишкой шоу является то, что на судьбоносный выбор участникам даются всего лишь одни сутки, ведь шанс произвести первое впечатление бывает лишь один раз.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу
Время
49 мин / 00:49

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