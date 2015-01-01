Любовь зла. Реалити-шоу. Сезон 1. Серия 16
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Любовь зла. Реалити-шоу
1-й сезон
16-я серия

Любовь зла. Реалити-шоу (сериал, 2015) сезон 1 серия 16 смотреть онлайн бесплатно

2015, Любовь зла. Реалити-шоу. Сезон 1. Серия 16
ТВ-шоу18+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Нестандартным людям иногда очень сложно найти свою вторую половинку. Правда ли, что параллельные вселенные не пересекаются? Или все-таки наоборот: противоположности притягиваются?
В каждой серии героиня знакомится с тремя претендентами на ее руку и сердце. В ходе спонтанных свиданий один претендент отсеивается, а двое продолжают ожесточенную борьбу за прекрасную даму. Но также и прекрасная половина человечества может побороться за своего принца – правила для всех одинаковые. Фишкой шоу является то, что на судьбоносный выбор участникам даются всего лишь одни сутки, ведь шанс произвести первое впечатление бывает лишь один раз.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
ТВ-шоу

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