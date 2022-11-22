Любовь заставит плакать (сериал, 2019) сезон 1 серия 45 смотреть онлайн

Любовь заставит плакать. Сезон 1. Серия 45
9.02019, Ask Aglatir
Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Турецкий сериал о провинциальной девушке, которая бежит в большой город от жестокого дяди и нелюбимого жениха. 19-летняя Ада потеряла мать еще в раннем детстве. Девочку приютил дядя Исмаил, который воспитывал ее в строгости и называл более благозвучным, по его мнению, именем Мирьем. Однажды по пути на работу Ада/Мирьем теряет кошелек, в котором хранится дорогое ее сердцу письмо матери. Его находит парень, направляющийся в Стамбул, а его сосед по квартире Юсуф решает вернуть кошелек владелице. Знакомство с Юсуфом вдохновляет Аду сбежать от Исмаила, который собирается женить ее на богаче, годящемся ей в отцы. К чему это приведет, можно узнать, если смотреть сериал «Любовь заставит плакать» (2019) на русском языке в сервисе Wink.

Страна
Турция
Жанр
Драма
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
5.6 IMDb

