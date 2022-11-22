Эта серия пока недоступна
Любовь заставит плакать (сериал, 2019) сезон 1 серия 30 смотреть онлайн
О сериале
Турецкий сериал о провинциальной девушке, которая бежит в большой город от жестокого дяди и нелюбимого жениха. 19-летняя Ада потеряла мать еще в раннем детстве. Девочку приютил дядя Исмаил, который воспитывал ее в строгости и называл более благозвучным, по его мнению, именем Мирьем. Однажды по пути на работу Ада/Мирьем теряет кошелек, в котором хранится дорогое ее сердцу письмо матери. Его находит парень, направляющийся в Стамбул, а его сосед по квартире Юсуф решает вернуть кошелек владелице. Знакомство с Юсуфом вдохновляет Аду сбежать от Исмаила, который собирается женить ее на богаче, годящемся ей в отцы. К чему это приведет, можно узнать, если смотреть сериал «Любовь заставит плакать» (2019) на русском языке в сервисе Wink.
Рейтинг
- ШСРежиссёр
Шенол
Сонмез
- ГУРежиссёр
Гёкчен
Уста
- ДДАктёр
Дениз
Джан Акташ
- ХСАктриса
Хафсанур
Санджактутан
- ЯДАктёр
Ягыз
Джан Коньялы
- ЭСАктриса
Эда
Соленджи
- ДБАктёр
Дурул
Базан
- ОЧАктёр
Октай
Чубук
- СБАктриса
Сезин
Бозаджи
- ЛДАктриса
Лачин
Джейлан
- ДААктриса
Дениз
Алтан
- КДАктёр
Корель
Джезайирли
- АААктёр дубляжа
Александр
Арзин
- АНАктриса дубляжа
Алия
Насырова
- ЕСАктриса дубляжа
Екатерина
Семенова
- ГНАктёр дубляжа
Геннадий
Новиков