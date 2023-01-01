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Любовь заставит плакать
1-й сезон

Любовь заставит плакать (сериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн

9.02019, Ask Aglatir 48 серий
Драмы18+
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Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Сирота сбегает из провинции в Стамбул, мечтая начать новую жизнь. Не пропустите 1 сезон романтической драмы «Любовь заставит плакать» — турецкий сериал на русском языке уже сейчас доступен на видеосервисе Wink!

В первом сезоне мы узнаем о судьбе девятнадцатилетней девушки Ады, которая, еще будучи ребенком, потеряла мать. С тех пор она живет под именем Мирьем с жестоким дядей Исмаилом, который готовится выдать ее замуж за нелюбимого человека. Когда Ада теряет кошелек с письмом от матери, судьба готовит ей неожиданный поворот: знакомство с добрым парнем по имени Юсуф. Эта встреча подталкивает несчастную девушку к решительному шагу — побегу от дяди и ненавистного жениха. Но что ждет ее в большом городе? И какие тайны хранит письмо, которое привело ее к Юсуфу?

Если вы ищете историю о смелости и борьбе за личное счастье, то начинайте смотреть «Любовь заставит плакать» — сериал 2019 года, 1 сезон которого онлайн на русском языке доступен на нашем портале Wink!

Сериал Любовь заставит плакать 1 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Турция
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
5.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Любовь заставит плакать»

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