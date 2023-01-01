Любовь заставит плакать (сериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн

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Сирота сбегает из провинции в Стамбул, мечтая начать новую жизнь. Не пропустите 1 сезон романтической драмы «Любовь заставит плакать» — турецкий сериал на русском языке уже сейчас доступен на видеосервисе Wink!



В первом сезоне мы узнаем о судьбе девятнадцатилетней девушки Ады, которая, еще будучи ребенком, потеряла мать. С тех пор она живет под именем Мирьем с жестоким дядей Исмаилом, который готовится выдать ее замуж за нелюбимого человека. Когда Ада теряет кошелек с письмом от матери, судьба готовит ей неожиданный поворот: знакомство с добрым парнем по имени Юсуф. Эта встреча подталкивает несчастную девушку к решительному шагу — побегу от дяди и ненавистного жениха. Но что ждет ее в большом городе? И какие тайны хранит письмо, которое привело ее к Юсуфу?



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