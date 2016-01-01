Любовь в лунном свете. Серия 10
Wink
Сериалы
Любовь в лунном свете
1-й сезон
10-я серия
9.42016, Gureumi geurin dalbit
Мелодрамы, Комедии18+

Любовь в лунном свете (сериал, 2016) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Эпоха Чосон. Хон Ра-он под видом мужчины даeт советы другим мужчинам, как вести себя на свиданиях. Однажды судьба сводит еe с наследным принцем Хeмeном.

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Информация

Страна
Южная Корея
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Мелодрамы

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.8 IMDb