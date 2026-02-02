Любовь на краю света. Сезон 1. Серия 3
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Любовь на краю света
1-й сезон
3-я серия
8.92024, Любовь на краю света. Сезон 1. Серия 3
Мелодрама18+
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Любовь на краю света (сериал, 2024) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

В свои 25 лет Яна Двинская занимает должность директора департамента ювелирной компании «Бриллиантовая слеза». Следующая её цель — пост вице-президента фирмы. Чтобы получить желанное место, Яна должна убедить руководство северного алмазного завода «Ярский путь» продать пакет акций. Сделать это можно только лично, ведь директор завода Варвара Базаровна — человек старой закалки. Яна отправляется на месяц в Ярск, оставив Северную столицу и жениха. Там она знакомится с Артуром, молодые люди влюбляются, но слишком много препятствий на их пути: бывшая жена, которая хочет вернуться к Артуру; жених Яны Борис, который влияет на её деловую жизнь; мать Артура и практически весь коллектив «Ярского пути», которому не нужны ни новации, ни перемены — тем более с подачи молоденькой приезжей выскочки.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Время
47 мин / 00:47

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