Любовь на краю света (сериал, 2024) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

В свои 25 лет Яна Двинская занимает должность директора департамента ювелирной компании «Бриллиантовая слеза». Следующая её цель — пост вице-президента фирмы. Чтобы получить желанное место, Яна должна убедить руководство северного алмазного завода «Ярский путь» продать пакет акций. Сделать это можно только лично, ведь директор завода Варвара Базаровна — человек старой закалки. Яна отправляется на месяц в Ярск, оставив Северную столицу и жениха. Там она знакомится с Артуром, молодые люди влюбляются, но слишком много препятствий на их пути: бывшая жена, которая хочет вернуться к Артуру; жених Яны Борис, который влияет на её деловую жизнь; мать Артура и практически весь коллектив «Ярского пути», которому не нужны ни новации, ни перемены — тем более с подачи молоденькой приезжей выскочки.

